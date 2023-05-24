被指假晕博同情 “躺地叔”：饿到晕非作秀

被指假晕博同情，“躺地叔”澄清并非演戏，而是太饿才会晕倒在大街，也否认向公众讨钱，并叫街坊出来对质。

《新明日报》星期二（5月23日）报道，一名阿叔过去两年经常出没在大巴窑中路第178座组屋的商业街，附近街坊指阿叔总爱假装晕倒，博取路人同情，再乘机向好心人讨饭和讨钱。

记者星期二晚上接获通知，阿叔再度出现在上述地点，抵达现场发现阿叔坐在靠近垃圾桶的长椅上，旁边放着一个红色塑料袋，里头装有饼干和面包。

阿叔陈炳顺（52岁）受访透露，他没钱吃饭，所以每天晚上到这条街翻找垃圾桶，或是垃圾桶旁的纸箱，看是否有食物。

他称上个月跌倒后，头部受伤，需要入院动手术，甚至在加护病房待上三天，事后找不到工作才会每晚来此处。

针对街坊称他假晕倒博同情，他在答复时神情有些空洞，后来勃然大怒叫喊：“谁！叫他们出来。”

他随后解释自己不是作秀，而是太饿导致他全身无力，才会晕倒在街头。

被问及他是否有向路人乞讨，陈炳顺直视着记者沉默一段时间，记者再追问时，他摇头眼望别处，神情烦躁。

他称，以前当过清洁工，如今无法工作，只能靠援助金过活，但这些援助金不足以让他维持日常开销。

他也透露，没有妻儿，目前跟哥哥居住在附近的组屋单位。他说，哥哥也没有工作，家里日常用品的开销由他一个人承担。