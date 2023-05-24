黄循财：各国寻求分散供应链 须慎防导致全球经济碎片化

各国寻求分散供应链时，须小心不要破坏以规则为基础的多边贸易体系，否则可能在不经意中导致全球经济出现更大范围的碎片化，结果使所有国家的利益都受损。

在日本进行工作访问的副总理兼财政部长黄循财，日前接受《日经亚洲》书面采访。记者提到中美两国在供应链和晶片等高科技产品的紧张关系，询问黄循财认为美国、日本和亚细安国家需要采取什么对策。

黄循财说，许多国家为了让本国经济更具韧性，而想方设法分散供应链。“这是可以理解的。但各国努力这么做的同时，我们必须小心，不要破坏以规则为基础的多边贸易体系，这个体系继续支撑着全球繁荣。”

黄循财提醒，如果不小心，各国为了达到自给自足而采取的步骤，可能在不经意中导致全球经济出现更大范围的碎片化，以及其他意料之外的后果，“这将使所有国家都受到损失”。

他解释，像新加坡这样小而开放的经济体，依靠贸易和投资的自由流动，以及一套共同规则。“多边贸易体系仍然至关重要，我们应优先考虑改革和加强世界贸易组织，让争端能够迅速解决，规则被一贯地适用。”

他说，即使彼此间有分歧，不同国家也需要设法和彼此合作和经商，这也是亚细安采取的方法。亚细安始终和域外伙伴在有共同利益的领域合作。

黄循财此次访日，适逢七国集团（G7）峰会刚在日本广岛举行。G7领导人在峰会上发表联合公报，表明希望与中国维持“建设性和稳定”的关系，强调无意与中国脱钩，而是要“去风险化”。

被问到新加坡打算如何发展与中国和美国的关系，黄循财说，新加坡将继续促进与中国和美国的密切联系，致力成为两个大国“始终如一和可靠的伙伴”。

他说：“我们的外交政策既不亲美也不亲中，而是立足于新加坡的国家利益和关键原则，如遵守国际法和以规则为基础的多边体系。这些年来，中美两国也已经了解新加坡所坚持的原则，这让我们得以和两个国家都建立良好关系。”

黄循财重申，美国在保障战后全球秩序方面发挥了重要作用，为亚洲的稳定和繁荣铺平道路。这是新加坡长期支持美国在本区域存在的原因之一。“我们是美国的主要安全合作伙伴，也是首个与美国签署自贸协定的亚洲国家。”

与此同时，新加坡支持中国的持续改革，并参与了中国数十年来的发展历程。上个月，新加坡和中国将两国关系提升为 “全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。

第四代团队清楚彼此长处及如何互补

黄循财去年11月被委任为人民行动党副秘书长，确立了他是新加坡未来总理人选。

黄循财受访时说，他认为自己的角色 “不仅仅是领导”，而是与团队的其他成员一起服务国家和新加坡公民。

他说：“好在我和我的同僚已经紧密合作了好几年。因此，我们清楚彼此的长处，以及我们能如何互补。

“我将确保整个团队的整体贡献大于各部分之总和，我们可以集体为新加坡和新加坡人取得最好的成果。”

黄循财说，随着我国社会发展，他们也正从人民那里听取更多不同意见和憧憬，他和同僚因此在跟新加坡人有更多接触与交流，听取他们的意见和建议，共同创造问题的解决方案。