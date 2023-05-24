截止今年5月 警方和海外执法机构合作捣毁八个诈骗团伙

新加坡警察部队反诈骗指挥处2022年通过与外国执法机构配合，捣毁13个诈骗团伙，而单在今年1月至5月，警方已经捣毁了八个诈骗团伙。

商业事务局金融罪案侦查组副局长徐德志助理警察总监，星期三（5月24日）在常年内政团队擢升仪式受访时向《联合早报》透露上述数据时表示，警方将继续不予余力与海外机构以及不同伙伴合作，打击诈骗。

今年共有6158名内政团队人员获得擢升，其中3280名来自内政团队属下法定机构的正规人员，2254名新加坡警察部队和民防部队的战备人员，另84名则分别来自民防辅助单位（CDAU）和志愿特警团（VSC）。

针对近期和警方相关的诈骗案件，商业事务局金融罪案侦查组副局长徐德志助理警察总监说，当局能做的就是尽早让公众知道这些诈骗的模式，避免公众上当。（关俊威摄）

将在6月1日擢升为高级助理警察总监的徐德志表示，近期有不少冒充警方的诈骗模式，例如假冒的ScamShield或第三方警方应用等，当局能做的就是尽快让公众掌握这方面的最新信息。“每当有新的诈骗模式出现，我们的首要任务就是保护公众，因此我们会尽快让公众知道这些模式，提醒他们，避免他们上当。”

另一名获擢升的是移民与关卡局服务中心客户运营副司长扎莱哈副助理总监。她受访时谈到疫情期间将注册生死程序数码化的过程中遇到的困难。“我们当时面对的挑战是要与多方合作，对象就包括本地公共和私人领域业者。我们也必须通知所有的大使馆和领事馆等，确保他们知道最新的进展。”

同样被擢升的还有中央肃毒局调查署2副署长吴芯蒂副助理警察总监和民防部队大士消防局局长陈嘉慧少校。

吴芯蒂是肃毒局首名被擢升为副助理警察总监职衔的女制服人员，加入肃毒局25年的她希望通过自生经历激励新一代的肃毒局人员。

陈嘉慧受访时则说，近期让她印象深刻一次行动，是2020年3月18日大士化学工厂的大火。民防当时派出45辆救援车及180名消防员，花了近18个小时才将火扑灭。“每个人都很累，但大家都士气高昂，要在最短的时间内将火势扑灭。”

她也感谢有机会加入民防部队，并能在公众有需要时及时伸出援手，帮助他们。