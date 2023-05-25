投资者衡量美国债务违约和美国联邦储备局提高利率导致美国经济衰退的可能性，美国星期三（5月24日）隔夜股市全面下滑。道琼斯工商指数领跌0.77％，标普500指数和纳斯达克指数分别下滑0.73％和0.61％。

亚太股市星期四（25日）开盘时表现疲弱，首尔微升0.08％，东京和悉尼则分别下滑0.19％和0.59％。

新加坡海峡时报指数星期三下滑3.87点或0.12％，收报3214.21点。

以下是星期四值得关注的股票：

1. 新加坡电信（Singtel）开市前发布截至3月底全年业绩，净利增加14％至22亿2510万元，主要因为核心业务表现强劲。集团建议派发每股5.3分年终股息，全年普通股息因此增加6.45％至9.9分，2022财年为9.3分。

集团全年不包括一次过的特殊项目的基本净利（underlying net profit）增加7％至20亿5000万元，营收则跌5％至146亿2440万元。

2. 祐玛战略（Yoma Strategic）开市前发布截至3月底的全年业绩，集团全年亏损扩大至4119万美元（约5558万新元），每股亏损扩大至1.87美分。集团营收则同比上扬54.6％至1亿2362万美元。其中，房地产开发业务同比增加65％至4583万美元，金融服务业务营收为1975万美元，餐饮业务营收为2449万美元。

3. 丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）开市前要求暂停交易，有待发布消息。

4. IPS Securex控股（IPS Securex Holdings）闭市后发文告说，全资子公司Securex GS获得一份总值约492万元的保安合同，供应和提供综合安全系统解决方案，预计将于2025年3月1日完成。

5. Amos Group闭市后公布的2023财年下半年业绩显示，公司在这期间净亏损507万7000元，较上一财年同期下滑45.8％；营收同比增长1.7%，至5085万4000元；息税折摊前盈利（EBITDA）达到103万4000元。

6. 飞凡有限公司（UnUsUaL）闭市后公布的2023财年业绩显示，公司在本财年的净利为181万9000元；每股盈利（EPS）为0.18分；营收达到2922万8000元，同比暴涨713.4％。