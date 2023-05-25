未来三年 食品服务业12岗位须重新设计工作

面对日益竞争和不断变化的商业环境，新出炉的食品服务业工作转型指南，鉴定在未来三年，有多达40%或12个与餐饮相关的工作岗位，须重新设计工作内容。其中四个岗位如服务人员、二厨、糕点面包助理及厨房助理，因科技渐取代人工作业，要大幅改变职务。

尽管冠病一度重击食品服务业，但行业表现在疫情放缓后强劲反弹，去年为经济带来高达45亿元的贡献，及雇用超过23万5000人，总就业人数已超越大流行病前水平。不过，逐渐老龄化的劳动团队及请人难，为行业发展带来隐忧。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期四（5月25日）在2023年亚洲餐馆行业展及国际咖啡与茶叶亚洲展开幕仪式上致辞时，宣布推出食品服务业工作转型指南。

新指南研究行业发展趋势后发现，有30个重要工作岗位会受到不同程度影响，其中四成或12个岗位须重新设计工作，以扩大职责范围。举例说，服务人员和厨房助理的角色，可以调整为餐饮运营助理。这类雇员需要熟悉前台和后台运作，如掌握订单系统操作和能简单处理食材，跨职能角色有助他们的职业生涯发展。

另外六成或18个餐饮岗位如行政总厨、运营总监和门店经理职责变化程度较小，但新指南指出，持续提升技能，有助他们保持竞争力。

刘燕玲说，消费者需求渐变、雇主请人日益竞争及加速运用科技，是行业所要面对的三大转变，政府致力于支援雇主和雇员踏上工作转型之旅。企业除可善用生产力提升计划下的工作再设计辅助外，也可以借助新加坡劳动力发展局推出的转业计划，重新培训现有或新聘雇员，担任重新设计或新创的职位，如负责数据分析或可持续发展。

新指南由新加坡企业发展局、劳发局、精深技能发展局及人力部联合制定，并与去年推出的食品服务产业转型蓝图相辅相成。

作为本地餐饮行业的盛会，亚洲餐馆行业展、国际咖啡与茶叶亚洲展，星期四起一连三天在滨海湾金沙会展中心举行。同时举办的尚有亚洲咖啡行业展、亚洲烘焙与甜食展及首次举办的亚洲酒展。

今年的行业展规模比去年大，共吸引全球26个国家超过240个展商前来参展，预计可吸引超过1万人参与。