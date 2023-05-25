黄循财：“去风险化”若过头将使全球经济碎片化 分裂为竞争性区域集团

全球经济和多边贸易体系正面对着保护主义上升的挑战。副总理兼财政部长黄循财说，国家与企业寻求“去风险化”可以理解，但“去风险化”按当前的雄心与规模进行下去，很难不影响到更广泛经济互动。

黄循财指出，若“去风险化”过了头，全球经济将更为碎片化和脱钩，当前全球外国直接投资流动已经越来越集中在地缘政治立场一致的国家。

正在日本访问的黄循财星期四（5月25日）在第28届日经论坛“亚洲的未来”上发表演说，提到亚洲必须应对的其中一大全球挑战是保护主义抬头，正在削弱多边贸易体系和全球经济。

他说，在世界各地，各国都以国内事务和国家安全为优先，相较于过去人们视贸易为双赢，零和竞争如今在多个领域成为常态，涉及到贸易、投资、金融和半导体等关键技术等。全球企业也在地缘政治风险的考虑下重组，将供应链转移到在岸生产或近岸外包。

黄循财说，可以理解国家和企业为何寻求去风险或分散风险。没有人希望在原材料、关键零部件或科技上过度依赖单一供应源。“但很难看出，以目前的雄心和规模，去风险化如何能只严格限制在少数‘战略’领域而不影响更大范围的经济互动。如果去风险化过了头，将招致反应和意料之外的后果。随时间推移，最终的结果是全球经济更碎片化和脱钩。”

他指出，全球外国直接投资流动已经越来越集中在地缘政治立场一致（aligned）的国家。这与过去30年的全球化相比，标志了重大变化。过去30年，投资者根据商业考量分配资本，企业在世界各地留下足迹并通过全球供应链将它们连接起来。亚洲国家在这个整合过程中获益匪浅，围绕全球投资建立起各自的经济，让数百万人脱贫脱困。

黄循财说：“一个支离破碎的全球经济将使世界分裂成相互竞争的区域集团。贸易会减少，投资会减少，思想的传播也会减少——这都是帮助我们经济进步的关键因素。所有这些都将使亚洲的发展中国家更难与先进世界接轨。”

他强调，亚细安致力于维持更加开放的经济合作，这意味着积极与亚洲以外的伙伴合作，并与新伙伴建立联系。亚细安也将继续通过《区域全面经济伙伴关系》（RCEP）等各种经济安排将亚洲各地和其他地区伙伴联系起来。

与此同时，他呼吁必须继续强化多边机构，巩固以规则为基础的经济发展和合作秩序。

黄循财形容，世界贸易组织（WTO）是“关键的机构”。他说：“虽然在世贸组织之外达成的双边和区域协议可以是有助益的‘次佳’解决方案，但它们不能替代一个运作良好、以规则为基础的全球贸易体系，这个体系可以有效地处理关税、保护主义工业政策、知识产权和争端解决等课题。”

须设法让WTO上诉机构正常运作

为恢复世贸组织的效率和维护它的规则，黄循财认为必须找到方法让它的上诉机构（Appellate Body）正常运作。“否则，如果每个国家都认为它将自行决断国家安全考虑何时凌驾于多边规则之上，我们最终会落入‘强权即公理’和弱肉强食的体系。”

其他需要重振的国际金融架构还包括世界银行、国际货币基金组织等。黄循财说，布雷顿森林（Bretton Woods）机制是为帮助国家在二战后重建而成立，并不是为了应对我们今天所面对的多种全球新挑战而设计。因此，它们需要被加强，扩大它们的使命以更好地利用财政资源来资助全球公共产品。