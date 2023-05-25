卫生部探讨如何加强公众对预先护理计划意识

新加坡仍是一个相当传统的社会，大多数人尤其年长者仍讳忌讨论死亡课题。卫生部正探讨如何加强公众预先护理计划的意识，以及采用程度。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期四（5月25日）以嘉宾身份出席第八届的预先护理计划国际会议（ACP-i），亚洲首个预先护理计划会议。他致辞时透露，自护联中心在2011年获得卫生部支持，推出亚洲首个全国预先护理计划项目，至今已有超过3万5000名新加坡人完成了预先护理计划。

他强调，不仅是年长者，大家都应完成预先护理计划（Advance Care Planning），才能更好地决定自己的临终安排。

他指出，我们首先须改变社会对讨论临终课题的心态。对此，卫生部已开始这方面的工作，并且指定社区机构在基层开展外联活动，在医疗护理环境外提供预先护理计划。

当局也会在今年展开全国活动来进一步推广公众对预先护理计划的认识和采用。

另一方面，马善高也希望医疗人员能与病患展开预先护理计划的对话，因此，必须让这些专业人员熟悉并掌握与病患讨论临终课题的技巧。另外，全科医生也能成为预先护理计划的倡导者。

马善高也指出，我们必须运用科技，方便熟悉数码的人民完成预先护理计划。

预先护理计划国际会议每两年主办一次，由预先护理计划国际协会领导。今年的会议从25日至27日在新加坡举行，并由护联中心主持。会议汇集了30个国家的600多名参与者，旨在讨论以人为本的护理遇到的挑战和机遇，以及促进交流。