本地股市星期四早盘下滑0.17％

美国联邦储备局官员对利率下来的走势持不同态度，外加债务上限6月1日的期限步步逼近，投资者在市场谨慎交易。新加坡海峡时报指数星期四（5月25日）截至中午下滑0.17％或5.60点，报3208.61点。

截至11时55分，亚太股市涨跌不一，除了台湾和东京上涨0.74％和0.58％，其余的股市都下滑。香港领跌2.06％，悉尼、上海、深圳和首尔的跌幅介于0.45％至0.87％。

海指成份股方面，九只上扬，五只持平，16只下滑。领涨的是新加坡航空公司（SIA）和新翔集团（SATS），分别上涨1.09％和1.06％，报6.47元和2.85元。

领跌的是DFI零售集团（DFIRG）和凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT），分别下滑2.70％和2.17％，报2.88元和2.70元。

美国时间星期三（24日）发布的美联储公开市场委员会（FOMC）会议纪要显示，美联储官员对利率下来的走势持不同态度，一些官员认为需要进一步加息，其他官员则预计经济增长会放缓，不需要进一步加息。

贝莱德（BlackRock International）欧洲、中东和非洲基本固定收益主管克劳茨贝格（Michael Krautzberger）接受彭博社访问时表示对经济前景感到悲观，随着期限逼近，债务上限谈判造成的波动是支持他的看法的原因之一。他预计不会出现技术性衰退，但协议或许在最后一分钟才达成。

摩根大通首席美国经济师费罗利（Michael Feroli）在接受彭博社的访问时也警告，美国债务谈判在6月1日之后继续进行的可能性为25％，且这个比率在不断攀升。