黄循财：勿以“民主对专制”认知框架分裂世界

复杂的世界不能被简单分类与标上二元标签。副总理兼财政部长黄循财说，与其用“民主对专制”这样的认知框架来分裂世界或划分出对立阵营，远更为重要的是各国之间建立起共同的事业、在分歧中共存与合作。

黄循财星期四（5月25日）在第28届日经论坛“亚洲的未来”的问答环节中，被主持人问到美国要求亚细安在民主和专制之间做选择，以及新加坡连续两届未受邀参加美国民主峰会的看法。

黄循财回答说：“如果你问，新加坡是否拥有其他西方自由民主体制的特征？答案是不全然。事实上，我们不盲目照搬别人的做法。我们学习和调整，应用和发展出适合自身需求和情况的模式。这种模式目前为止奏效，并取得良好成果。”

黄循财说，新加坡对于自己感到自在，不需要外界人士或外界活动来认证新加坡的地位。

他也强调，新加坡的体系不是静态的，它将继续演变，但如何演变最终是取决于新加坡人，而不是外人。

黄循财进一步提出，主持人提出的问题其实不仅涉及到新加坡。他说，纵观全球，有各式各样的国家，都有深厚的文化和悠久的历史。随着许多国家都发展出自己的治理和政治制度，也并非都像新加坡一样有普选。“如果你对这些国家进行调查，我认为在其中相当数量的国家，大多数国民对本国制度相当满意，而不希望外部人士将价值观和制度强加给他们。我认为我们需要尊重这一点。”