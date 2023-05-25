今年国庆有哪些看头？这五点值得期待！

欢庆新加坡建国58年的国庆庆典，今年再次回到政府大厦前大草场。8月9日那一天，数千名表演者和2万7000名公众将聚集在这别具意义的地点为国家庆生。

国庆庆典上一次在政府大厦前大草场（Padang）举行是在2019年，我国庆祝开埠200年的时候。大草场也是我国于1966年举办首个国庆庆典的场地。

今年的国庆标志把狮头、五星和“58”融入设计中。（卓祾祎摄）

今年的庆典主题“齐心向前进”（Onward as One）是对新加坡人的呼吁，希望无论前路遇到任何挑战，人们都能充满信心地共同迈进，并且齐心为我国的未来付出努力。

庆典筹委会主席何世德上校在星期四（5月25日）举行的记者会上说：“这是我们在经历了三年的疫情之后，自2019年以来第一次回到政府大厦前大草场举行大规模的国庆庆典。新加坡人可以期待一场充满活力和振奋人心的演出，一场凸显我们的认同感、热情和愿景的庆典。”

看点①：全民防卫检阅礼

庆典中的全民防卫元素今年将有新的呈现方式。

有别于去年以反恐演习为题材的表演，今年的亮点是以六大防卫支柱——军事、民事、经济、社会、心理和数码支柱为设计的花车。一同登场的还有新加坡武装部队、新加坡警察部队和新加坡民防部队的配备。

看点②：数码部队首亮相 飞行表演更壮观

配合新加坡空军部队成立55周年，今年的飞行表演规模会比去年壮观。图为去年国庆庆典，四架F-16型战斗机上演高难度的双重枷锁交叉飞行表演。（档案照片）

我国去年10月正式成立的第四军种——国防数码防卫与情报军部队（简称数码部队），首次参与国庆庆典的检阅礼和仪式项目，与海陆空三军齐亮相。

配合新加坡空军部队成立55周年（RSAF55），今年的飞行表演规模会比去年壮观，但是详情待日后公布。空军去年共派出了15架飞机，包括F-16战斗机、阿帕奇直升机和CH-47F型重型直升机等。

看点③：国庆日前周末 五社区办嘉年华

今年国庆再次走入邻里，全岛五个地点将举行社区嘉年华，提前为国家庆生。图为去年国庆期间的榜鹅水滨坊嘉年华。（档案照）

8月5日和6日，也就是国庆日前的周末，公众可以在全岛五个地点参加“动起来！新加坡”（GetActive! Singapore）社区嘉年华，提前感染欢愉的气氛。

嘉年华由国庆庆典筹委会和新加坡体育理事会联办，现场会有适合家庭一起参与的运动和现场表演等。

五个地点是：勿洛、裕廊西、大巴窑和兀兰的四个体育场，以及淡滨尼天地（仅于8月6日）。国庆日当天，这五处也会燃放烟火。活动索票详情日后公布。

看点④：国庆主题曲《绽放光辉》

节奏欢腾轻快，这是今年国庆主题曲《绽放光辉》（Shine Your Light）给人的第一印象。

脱离了冠病疫情，人们应该继续追逐各自的梦想、克服挑战。除了为自己而努力外，这首主题曲所要传达的另一个重要信息，是希望大家能绽放光辉照耀旁人。

《绽放光辉》由本地乐队53A、合唱团The Island Voices、本地歌手王俪婷（Olivia Ong）、白敬生（Shigga Shay）、伊曼（Iman Fandi）、罗梓浩（Lewloh）和Lineath演唱。里奇蒙（Don Richmond）作曲，里奇蒙和白敬生填词。里奇蒙也是本届国庆庆典的音乐总监。

看点⑤：哈莉玛总统最后一次国庆？

今年是哈莉玛总统任期的最后一年，由于她尚未宣布是否寻求连任，因此这有可能是她最后一次以总统的身份出席国庆庆典并检阅仪仗队。

哈莉玛是在2017年9月接替前总统陈庆炎，出任我国第八任总统。

尚未宣布是否寻求连任的哈莉玛总统（左二），今年有可能最后一次以总统的身份出席国庆庆典。图为2022年国庆庆典，哈莉玛总统离开庆典现场前，在时任三军总长王赐吉中将（左一）的陪同下步下台阶，途中与观众席里的小朋友亲切搭手问好。（档案照）

庆典筹委会主席何世德上校接受媒体访问时说：“目前还不清楚这是否会是哈莉玛总统的最后一场国庆庆典，但是我们已经做好准备，必要的时候在庆典上做些安排。”

陈庆炎2017年最后一次以总统身份出席庆典时，他在挥别会场前特地花了比以往更多的时间向表演者致谢，也在庆典结束后接受媒体的访问。