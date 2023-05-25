四机构地铁站联办演习 SMRT试行智能监控系统

地铁站出现可疑包裹，或遭遇恐怖分子袭击，SMRT的新型监控系统可立即借助人工智能技术，实时辨别各类突发状况，通报指挥中心作出迅速反应。

为了检测跨机构公共交通系统的应急能力，新加坡警察部队星期三（5月24日）在衔接地铁南北线和东西线的莱佛士坊站主办代号“铁道”（Exercise Ferrovia）的反恐演习，动员逾250人参与。名为iSecurity的智能监控系统也在演习中首次亮相，用以提升现有的安保措施。

通过视频分析和数码孪生（digital twins）技术，iSecurity可自动探测异常情况，如不明物件和人群四散逃跑等突发场景，监察潜在安全威胁，让地铁站职员迅速应对，执法人员赶抵后也能更精确掌握线索。据了解，iSecurity目前仍处测试和评估阶段。

演习于星期三凌晨约1时展开。隶属交通保安指挥处（TransCom）的警员，在民防部队、陆路交通管理局和SMRT配合下，模拟地铁站在下班尖峰时段出现炸弹包裹，以及狂徒持刀砍人的情景。

莱佛士坊地铁站出现可疑行李，各机构启动紧急应变措施不久，行李就突然炸开，现场烟雾弥漫。（蔡家增摄）

公共交通保安指挥处副司令谢沝玶副助理警察总监说，安全形势瞬息万变，公交系统亦成为恐怖分子的攻击目标之一，本次演习能让内政团队、陆交局和公共交通业者验证并协调现有应急方案。“我们也将继续改善和加强危机应对能力，确保我国公交系统安全可靠。”

这是警方第三次主办类似演习。

警方也发文告说，当局鼓励企业和社区利益相关者加强危急应变能力，相关资讯可从全国保家安民计划（SGSecure）官网，或警方防恐网页获取。