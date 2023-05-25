浮尔顿一号附近发生车祸 骑士和后座女乘客入院

浮尔顿一号附近发生车祸，一辆迷你巴士与一辆电单车相信是在建筑物的入口处相撞，骑士和后座女乘客双双受伤倒地，送院治疗。

这起车祸发生在星期四（5月25日）下午约2时10分，地点是在浮尔顿路，靠近浮尔顿一号的入口处。

在附近工作的胡瑞泰（55岁，保安人员）受访时告诉《联合早报》，当时他正吃完午餐走回工作地点，忽然听到“砰”的一声巨响，便跑上前查看发生什么事。

他说，一辆迷你巴士和一辆电单车发生擦撞，前者看似要转弯进入商场，导致电单车骑士和后座乘客双双倒地受伤。

他说：“男骑士似乎头部受伤，还流了很多血。”

新加坡民防部队受询时证实接获上述车祸的通报，两人被送往新加坡中央医院治疗。

新加坡警察部队受询时则证实车祸涉及一辆迷你巴士和一辆电单车，两名同是19岁的电单车男骑士和后座女乘客在意识清醒下被送入医院。28岁的迷你巴士男司机正协助警方调查。

调查还在进行中。