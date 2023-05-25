哈莉玛：增长和发展不是零和游戏 帮助他国建设能力利人利己

增长和发展不是一场零和游戏，帮助一个国家进而帮助他们的人民提升和改善生活素质，最终也有益于全球增长，新加坡也能受益。

在乌兹别克斯坦进行国事访问的哈莉玛总统，回答《联合早报》记者有关新加坡如何从帮助发展中国家建设能力获益时强调，惟有不把增长和发展视为零和游戏，我国才能拥有很多机会，这不限于政府和政府之间的合作，也延伸到私人领域。

她提醒，新加坡在1965年独立时一无所有，既没有能力、经验，也没有资源，但在那个时候，我们得到很多支持与帮助。荷兰籍经济学家温斯敏博士（Albert Winsemius）就是其中一人，我国至今铭记他的贡献，并且与荷兰维持友好的关系。

“这对乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦或任何发展中国家来说都是一样的。我们为他们提供支持，并尽我们所能分享。这不是单方面的事情，因为他们受益后也与我们分享很多东西。因此，这是一个双向过程。我们不能把增长和发展视为一场零和游戏。”

过去五天，哈莉玛应哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦这两国总统邀请，对两国展开国事访问。她期间走访了坐落在哈国首都阿斯塔纳的纳扎尔巴耶夫大学公共政策研究院，以及乌兹别克首都塔什干的公共行政学院。两所学院都与李光耀公共政策学院建立了合作关系，学生也给予课程正面的反馈。

哈莉玛说，哈乌是中亚的两个重要国家，新加坡若能与他们携手开办高素质的课程，新加坡人也有机会接触到这些项目。“这有助于经验的分享，促进对彼此的了解，或许这也是培养这些国家未来领导人的管道。”

重申适时宣布会不会寻求连任

哈莉玛是首位访问中亚国家的新加坡元首。被问及她六年的总统任期即将在今年9月期满，她何时宣布是否寻求连任，她的答案始终是：“我会适时宣布。”