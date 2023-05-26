根据熟悉情况的人士透露，美国债务上限的谈判就快取得协议，加上晶片制造商英伟达（Nvidia Corp）预报将取得比预期高的营收，促使美国星期四（5月26日）隔夜股市表现佳。

纳斯达克指数涨1.71%、标准普尔500隔起0.88%、道琼斯工商指数则下跌0.11%。

英伟达（Nvidia Corp）在公布有关人工智能科技相关的营收预测后大涨24%，带动其他科技股腾涨，显示投资者虽然担心中国经济和美国债务违约的问题，仍愿意投资具潜力的科技股。

本地股市在投资者情绪紧张下，新加坡海峡时报指数星期四下滑6.49点或0.2％，收报3207.72点。

星期五（26日）已经开盘交易的悉尼股市下跌0.03%、东京起0.29%、首尔股市上扬0.15%。

以下是星期五可关注的股票：

* 丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）星期五开市前宣布，私下配售新单位获得4.5倍认购，配售价是每单位2.212元，共筹集2亿零480万元。9259万3000个新单位预计在6月6日开始交易。信托股票今天恢复交易。

* 美罗控股（Metro Holdings）星期五开市前宣布截至三月底的全年业绩。公司的净利增6.1%，达2515万元，每股盈利3分，董事会建议派发每股0.25分的特别年终股息和每股2分的年终股息（final dividend）。

* 胜科工业（Sembcorp Industries）全资子公司胜科电力（Sembcorp Power）已与新电信（Singtel）签署一份为期10年、价值约为1亿8000万元的电力购买协议。胜科电力将从今年10月1日开始向新电信供电。

* 欧佳时（The Hour Glass）闭市后发布的2023财年业绩显示，公司在本财年净利同比上扬11%，至1亿7237万元；每股盈利为25.91分，较去年同期涨16％；营收同比上升9%，至11亿2294万元。

* 新航工程（SIA Engineering）与MYAirline就提供轮子和制动器（W&B）服务的可能性签署了一份备忘录。双方将探讨扩大正在进行的综合部件支持计划的可能性。

* Magnus能源（Magnus Energy）发布提醒称，由于该股将于5月26日早上9时从新加坡交易所除牌，股东须在这个时间之前更新邮寄地址，以便收到实体股票证书。