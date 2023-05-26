吉宝将在澳洲联合开发绿色氢、氨生产设施

吉宝企业（Keppel Corporation）加入“昆士兰中部氢气”(CQ-H2) 项目联盟，将在澳大利亚昆士兰州开发一个大型氢项目，它还与澳大利亚最大的化肥制造商Incitec Pivot签署了一份谅解备忘录(MOU)，探讨在昆士兰州开发一个绿色氨生产设施。

公司在星期五（5月26日）发布的文告中指出，CQ-H2项目的重点是大规模生产可再生氢气，并且旨在通过各种运输方式将这些氢气输送到日本和新加坡。加入到这个项目联盟中可使公司获得现成可靠的氢气来源，作为其计划与Incitec Pivot（IPL）和其他潜在合作伙伴共同开发绿色氨生产设施的原料。

IPL是资源和农业部门的领先技术供应商，拥有最先进的化肥生产设施。这份谅解备忘录是继早前吉宝、IPL和淡马锡于2021年开始的关于在澳大利亚生产绿色氨供出口的可行性研究之后签署的，基于该研究的积极成果，这份谅解备忘录将推进下一阶段的发展，即发展每年约85万吨的绿色氨生产以及在澳大利亚昆士兰州格拉德斯通的相关出口设施。

绿色氨将供应给澳大利亚市场并出口到新加坡，以满足吉宝的零排放或低排放发电需求。多余的绿色氨将销售给对绿色能源资源需求快速增长的亚洲客户。