滨海湾供冷网将扩大涵盖32建筑项目 每年可减排2万5000公吨

到了2027年，滨海湾区域供冷网将扩大至涵盖32个发展项目，每年可为滨海湾区域减少2万5000公吨的碳排放量。

新加坡能源集团星期五（5月26日）发文告说，集团将扩大供冷网至滨海湾的多四个发展项目，即滨海景、吉利福中心（Clifford Centre）、华联海湾及富丽敦天地（The Fullerton Heritage）。计划涵盖这四个项目后，供冷网的制冷能力将最迟于2027年，提升2000冷冻吨至7万5000冷冻吨。

另外，新能源集团也与本地房地产集团城市发展（CDL）和新加坡置地（SingLand）签署谅解备忘录，集团将设计、建造和运营分别位于中央广场（Central Mall）及市中广场（Central Square）重新发展项目和滨海广场的卫星厂。

当两个卫星厂于2027年投入运作时，它们的总制冷能力将达1万5000冷冻吨，进一步加强滨海湾区域供冷网。

随着供冷网扩大至涵盖上述六个发展项目，滨海湾区域供冷网的总容量将多达9万冷冻吨。

新能源集团说，发展项目预计能在冷却相关能源消耗上，节省高达20%的能源，使滨海湾区域每年减少2万5000公吨的碳排放量，相当于马路上少了2万2700辆汽车。