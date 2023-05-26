反对集售屋主败诉 春景花园将按销售协议出售

法官裁定春景花园（Chuan Park）集体出售委员会胜诉，这个私宅项目将按照销售与购买协议出售给发展商。

根据高等法院星期五（5月26日）公布的判词，法官认为，截至去年7月5日，拥有这个私宅项目80.93%的分层地契份额（share value）以及80.11%的分层面积（strata area）的屋主，通过书面方式同意以8亿9000万元出售房子，符合分层地契法令（Land Titles (Strata) Act）。

春景花园（Chuan Park）于去年9月以8亿9000万元卖给由鑫丰地产（Kingsford Development）和中冶置地（MCC Land），可是遭到六名屋主反对。

这些屋主认为，集售价格和各单位的收益计算方式不合理，包括指集售委员会根据估价报告的地段容积率来计算集售价格，而且没有确认真正的容积率。估价报告是按2.1的地段容积率来计估算集售价，而不是2.41。

法官认为，六名屋主无法证明集售委员会根据估价报告来制定8亿9000万元集售价的做法，是缺乏诚信的。

至于收益计算方式方面，法官也不认为，这六名屋主证明了集售委员会按照90%估价、5%的分层地契面积以及5%分层地契份额的计算方式，来分配个别屋主可获得的收益，是不诚实的。

基于上述理由，法官裁定委员会胜诉，六名屋主必须承担委员会的诉讼费用。