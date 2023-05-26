反对集售屋主败诉 春景花园将按销售协议出售

李蕙心

更新 /
更新 / 2023年5月26日 1:10 PM
发布 /
发布 / 2023年5月26日 12:30 PM
法官认为，反对集售的屋主无法证明集售委员会在制定集售价格和屋主收益计算方式方面不诚实，于是裁定委员会胜诉。图为春景花园（Chuan Park）外观。（档案照片）
法官认为，反对集售的屋主无法证明集售委员会在制定集售价格和屋主收益计算方式方面不诚实，于是裁定委员会胜诉。图为春景花园（Chuan Park）外观。（档案照片）

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法官裁定春景花园（Chuan Park）集体出售委员会胜诉，这个私宅项目将按照销售与购买协议出售给发展商。

根据高等法院星期五（5月26日）公布的判词，法官认为，截至去年7月5日，拥有这个私宅项目80.93%的分层地契份额（share value）以及80.11%的分层面积（strata area）的屋主，通过书面方式同意以8亿9000万元出售房子，符合分层地契法令（Land Titles (Strata) Act）。

春景花园（Chuan Park）于去年9月以8亿9000万元卖给由鑫丰地产（Kingsford Development）和中冶置地（MCC Land），可是遭到六名屋主反对。

这些屋主认为，集售价格和各单位的收益计算方式不合理，包括指集售委员会根据估价报告的地段容积率来计算集售价格，而且没有确认真正的容积率。估价报告是按2.1的地段容积率来计估算集售价，而不是2.41。

法官认为，六名屋主无法证明集售委员会根据估价报告来制定8亿9000万元集售价的做法，是缺乏诚信的。

至于收益计算方式方面，法官也不认为，这六名屋主证明了集售委员会按照90%估价、5%的分层地契面积以及5%分层地契份额的计算方式，来分配个别屋主可获得的收益，是不诚实的。

基于上述理由，法官裁定委员会胜诉，六名屋主必须承担委员会的诉讼费用。

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