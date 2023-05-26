本地股市周五早盘下跌0.05%

虽然美国隔夜股市收高，这股升势并未对亚太股市带来太大的助力，星期五（5月26日）亚太主要股市早盘，除了日本和台湾之外显得不振，涨跌不一。

新加坡海峡时报指数开市走高但持续乏力，中午休市前微跌1.67点或0.05%，报3206.05点。早盘交易量4亿3996万股，交易额4亿1892万元；上升股151只，下跌股148只。

相比之下，东京日经指数趁着外国资金流入的势头上涨了0.65%，在美国芯片制造商英伟达(Nvidia)的收入和生产升级的余晖中，与它相关的日本企业的股价大涨。

台湾股市也有1.18%涨幅、首尔和悉尼股市分别小升0.19%和0.12%。

香港股市大幅滑落1.93%、上海和深圳分别跌0.14%和0.20%。

本地股市早盘交易量6亿3874万股、交易额5亿零790万元，上升股283只，下跌股181只。

海指成分股起落参半，表现最好的是星狮物流商产信托（Frasers L&C Trust），涨1.67%至1.22元、吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT) 起1.47%，报2.07元、城市发展（CDL）起1.18%至6.86元。

下跌幅度大的成份股包括，新电信（Singtel）早盘下挫2.37%，报2.47元、丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）滑落1.75%至2.24元，以及皇胜酿酒（Emperador）退低0.97%至0.51元。