乳癌病患可到社区治疗诊所打补骨针

乳癌病患可到文礼地铁站旁的裕廊医疗中心输注补骨针，无须前往新加坡国立大学癌症中心，节省路程和等候时间。

裕廊医疗中心的国大癌症中心社区治疗诊所从今年3月起获准为癌症病患提供俗称补骨针的唑来膦酸（Zoledronic acid）静脉输注，整个过程只需15分钟。

补骨针可帮助进行荷尔蒙治疗早期乳癌病患预防骨质疏松症，并降低乳腺癌扩散的风险。初期乳癌病患每六个月输注补骨针，持续两到五年，晚期癌症病患则须每四到六周打一次补骨针。

由于静脉注射是较高风险的程序，过去病患须到国大癌症中心才能进行。国大癌症中心估计每年能为213名病患输注补骨针，占中心约27%的工作量。

除了裕廊医疗中心 ，国大癌症中心也在蔡厝港和金文泰的全科诊所设有两家社区治疗诊所，这些诊所日后也将提供静脉输注服务。

社区治疗诊所自2017年推出，目前能为病患提供49项血液检测、19项癌症治疗和三项护理，包括清洗伤口、进行皮下注射、清洗静脉导管和取出化疗输液泵。调查显示社区治疗诊所的大多数病患能节省至少20分钟的行程和等候时间。

国大癌症中心肿瘤血液科主任兼高级顾问医生李素琴教授介绍，到社区治疗诊所接受护理的都是低风险并已接受至少一次服务的病，病患人数已从2021年的约1000人增至2022年的近1600人，占癌症中心病患的8.7%，中心目标是将15%至20%的病患转移至社区治疗诊所。

中心预计明年于实龙岗开设第四家社区治疗中心，也会探讨提供更多治疗和护理服务。