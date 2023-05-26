关税局起获逾430条漏税烟 逮捕四男子

新加坡关税局展开突击行动，三天内逮捕四名年龄介于23岁和54岁的男子，起获436条和745包散装漏税香烟，涉及的税务达5万4170元。

新加坡关税局星期五（5月26日）发文告说，当局本月16日至18日期间在班丹环道、大巴窑东路、坎贝拉路一带执法。被捕的四名男子，三名为新加坡籍，另一名则是中国籍。

在第一次行动中，当局在班丹环道一工业建筑停车场中发现一名54岁新加坡男子正手提黑色塑料袋下车走向电梯，关税局人员上前拦截，从塑料袋和一辆汽车上搜出142条和180包散装漏税香烟。随后又在该建筑的其中一个单位搜出100条和20包散装漏税香烟。

在第二次行动中，当局在大巴窑东路一停车场拦截检查一名42岁中国籍男子，在他的汽车行李厢的一个帆布包搜出194条和316包散装漏税香烟。

当局在大巴窑东路一停车场拦截检查一名42岁中国籍男子，在他的汽车行李厢的一个帆布包搜出194条和316包散装漏税香烟。（新加坡关税局提供）

最后一次行动中，关税局人员在坎贝拉路的一多层停车场中，发现一男子把一红色垃圾袋递给另一名坐在电单车上的男子，于是上前检查，发现垃圾袋藏有229包散装漏税香烟。两人年龄均为23岁。

当局当即起获了以上三辆涉事车辆。

关税局人员在坎贝拉路的一多层停车场中，发现一男子把一红色垃圾袋递给另一名坐在电单车上的男子，于是上前检查，发现垃圾袋藏有229包散装漏税香烟。（新加坡关税局提供）

这批漏税烟，所应缴付的关税和消费税分别为4万9690元和4470元。

在关税法令与消费税法令下，凡购买、出售、运输、交付、储存、保管、拥有或处理漏税货物都是严重违法行为。触犯法令者可被罚款高达逃税额的40倍金额，或坐牢最长六年，或两者兼施。

公众若要举报任何走私活动或逃税行为，可拨打关税局热线1800-2330000，或发送电子邮件至custom_intelligence@customs.gov.sg。