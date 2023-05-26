本地冠病死例增加 4月54人亡

本地上个月共有54人死于冠病，除了一人年龄介于12岁到59岁外，其余53名逝者皆是60岁及以上的年长者，专家指出这个群体仍属高风险群，要提高警惕。

根据卫生部网站的数据，今年1月有12人因冠病死亡，2月则有五起死亡病例，3月份为13起，加上上个月，今年首四个月冠病死亡人数达84。

数据显示，这84名冠病死亡病例中，只有三名死者的年龄介于12岁至59岁，其余81人都是60岁及以上的长者。

专家：本月恐更多

传染病专家梁浩楠医生依此形势估计，5月份的死亡人数可能会更高，而60岁及以上的年长者仍是风险最高的群体，因此决不可放松警惕。

Chua Medical诊所家庭医生蔡源吉受访时举例指出，最近有一名86岁老翁，确诊后却毫无症状。他因妻子感染后发烧，怀疑自己可能也受感染自行做ART检测发现果然已确诊，而且是距离一年后再确诊。

“感染了冠病却没有任何症状的情况并不罕见，但若是年长者则存在一定的风险，这可能会加剧他们原有其他疾病的情况，若太晚发现他们已感染冠病，后果可能不堪设想。因此冠病弱势群体尤其是年长者若身边有亲人确诊，务必要记得自己多量体温、测血氧，若有异样也能尽早发现并接受治疗。 ”

受访医生和传染病专家指出，一般再感染病例与上一次感染时间间隔大约在一年左右，但梁浩楠则引述去年医疗报道曾出现的一起罕见病例，该病患在三个星期后再度感染冠病，所以其中也有个人体质等因素。

苏瑞福公共卫生学院副院长古阿烈（Alex Cook）副教授指出，相较于疫情前我国每日约有两人死于流感，单月54起死亡病例并不算高。

“另外，早前在疫情最严峻时，有好几个月有近300人死于冠病。”他也希望大家鼓励并提醒身边的人，尤其是感染弱势群体，及时接种冠病和流感疫苗。