蔡厝港组屋失火 40人紧急疏散

蔡厝港吉丰弄一组屋单位厨房起火，约40居民紧急疏散，一人因吸入浓烟送院。

这起火患发生在星期五（5月26日）早上约10时，地点在蔡厝港吉丰弄（Keat Hong Close）第803A组屋四楼的一个单位。

网上流传的视频显示，在早上10时左右，上述地点突然冒出滚滚浓烟，楼下不久便来了两辆消防车。有网民在视频底下留言，透露事发时经过现场，闻到一股浓浓的烧焦味。

新加坡民防部队在脸书发贴文说，民防部队到场后发现四楼单位的厨房失火。金文泰与武吉巴督消防局的消防员用两支水枪灭火。单位内的其他地方也遭受火势破坏。

案发单位失火时有两人在家，他们在失火时自行疏散，其中一人因吸入浓烟送院。警方和民防过后也疏散了组屋的约40名居民。

失火的原因仍在调查中。