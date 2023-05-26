新数码平台助持执照水管工找工作

持有执照的水管工即日起可通过数码平台更轻松地寻找工作机会，雇主也能更快速地找到合适的人才。预计接下来的一年内，将有约1000名业内人士从中受益。

新加坡卫生水喉协会（Singapore Plumbing Society）与公用事业局星期五（5月26日）联合推出数码平台，旨在聚集持有执照的水管工、室内设计师、设施管理人员等业界人士，促进他们之间的合作，为水管业带来改变和创新。

数码平台是本地首个为水管业人员而设的专属空间，分层地契管理委员会（MCST）、设施经理、室内设计师和工程师可直接在平台上发布工程项目，借此寻找和聘用持有执照的水管工，以确保工程在合法且符合行业标准的情况下，得到高质量的成果。

另一方面，持有执照的水管工可在平台上浏览项目，若认为自己的技能符合项目要求，便可联系负责人，以获取工作机会。

由于只有持有执照的水管工能使用平台，这也强调了水管工执照的重要性。我国目前有约1050名持执照的水管工。

新加坡卫生水喉协会会长迪克罗斯（Dickrose Masalamani）受访时说，没有执照的水管工展开工程时并不会按照正确的行为准则。他举例说：“他们清洗水箱时可能不会先进行采样，或没有接受水传播疾病相关的检查，这都可能导致水污染等问题发生。”

在进行受监管的工程时，如果没有水管工执照，或在没有任何持监管执照水管工的监督下施工，将构成违法行为。最高罚款不超过1万元，或监禁不超过三年，或两者兼施。

水管工业界人士可点击链接，浏览平台。