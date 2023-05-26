黄循财：中美日三角关系仍是本区域稳定支柱

当前所有人都聚焦中美关系，但中国和日本作为亚洲两个最大经济体，对维持本区域稳定方面仍然非常重要。

副总理兼财政部长黄循财指出，中美日构成的三角关系传统上是本区域稳定的支柱，这个三角关系的重要性延续至今。不过，日本也明白与中国合作本身的意义，而不仅是从中美争霸的角度看问题。

他星期五（5月26日）结束日本之行在东京接受新加坡媒体采访，被问到中日关系在日本主办七国集团（G7）峰会后变得更紧张，新加坡和其他亚细安国家应如何处理这个情况。

黄循财在回答《联合早报》记者的上述提问时先肯定，讨论中日关系的重要性是正确的。

“现在所有人都聚焦中美关系。但事实上，美国、中国和日本的三角关系历来是本区域稳定的三脚架（tripod），而这个三角关系至今仍然很重要。”

黄循财指出，中日双边关系复杂而相互交织，也有无法轻易化解的课题。但即使两国之间存在历史问题和其他未解课题，两国都明白合作的好处，不希望对抗。

他也肯定日本外长林芳正近期访华是好迹象，“我们希望这将是更多高级别访问和交流的开始。”

日本外长林芳正今年4月1日到北京进行两天访问，与中国国务委员兼外长秦刚举行会谈，一些分析认为这显示双方矛盾不断增多，日本仍寻求与中国维持稳定关系。

黄循财说：“日本体认和明白同中国接触的好处，而不只是通过中美争霸的视角去看待问题，这是好事，我相信中国也有同感。这是中日两国相互接触的良好基础。”

黄循财进一步指出，亚洲其他国家也希望中日有良好的关系，并且会尽一己之力来支持中日之间最大程度的互动。