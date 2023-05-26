两男咖啡店疑互看对方不顺眼 一人涉拿刀恐吓

两名男子在咖啡店喝咖啡时疑看彼此不顺眼，互飙脏话，其中一人被指走进鸭饭档拿刀，疑要向对方下马威，所幸上班仅10天的女清洁工及时阻拦，避免了血案的发生。

这起纠纷发生在星期五（5月26日）下午3时左右，地点在克罗士街上段第34座组屋的咖啡店。

江姓目击者（30岁，面档助理）告诉《联合早报》，纠纷相信涉及两名四五十岁的中年男子，他们当时都在喝咖啡，一人坐在咖啡店内，另一人则跟女伴坐在咖啡店外。

江姓目击者称，他当时忙着做生意，突然听见店内的男子朝店外的男子飙粗话，前者接着走进鸭饭摊取刀。

不愿具名的鸭饭档助理（67岁）称，男子走进档口拿刀的举动把她吓着，她本来想上前阻止，可是担心对方一怒之下乱砍人，因此没追上去。

她说，拿刀的男子偶尔会到咖啡店喝咖啡，但她和其他鸭饭档的员工跟他不熟。

助理指，男子取刀后就朝坐在店外的男女走去，可是半途就被在场其他食客和清洁工洪爱玲（63岁）阻止。

刚到咖啡店工作10天的洪爱玲称，食客纷纷劝男子不要冲动，她见状也上前阻挡男子，并质问他为何拿刀。

洪爱玲指，男子称看咖啡店外的男子不顺眼，想用刀吓吓对方。她当时示意男子把刀放下，否则她就报警，男子于是照做，回到原来的座位喝咖啡。

原以为纷争就此告一段落，没想到过没多久，两名男子又吵了起来，还一度拉扯起来。警方接获通报赶抵现场时，涉案的两名男子已经离开。

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时证实，一名73岁男子涉嫌刑事恐吓被捕，没有人在事件中受伤。警方的调查还在进行中。