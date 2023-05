黄循财与岸田文雄会晤 讨论加强新日数码化与绿色经济合作

副总理兼财政部长黄循财星期五(5月26日)与日本首相岸田文雄会晤,重申两国卓越的联系并评估了双边合作的进展。两人也讨论如何通过数字化和绿色经济加强合作,推进双边关系。

根据我国外交部文告,黄循财和岸田文雄也就关键的区域和国际局势发展交换意见,确认维持开放、包容和基于规则的区域架构之重要性,包括要通过挖掘亚细安的印太展望(ASEAN Outlook on the Indo-Pacific,AOIP)和日本的自由开放印太(Free and Open Indo-Pacific,FOIP)架构之间的协同潜力。

黄循财也对日本努力深化和亚细安的联系表示欢迎,期待在今年纪念亚细安-日本友好合作关系50周年之际,推动双边关系升级为全面战略伙伴关系。

年底,亚细安-日本纪念峰会将在东京举行,黄循财表示相信峰会必定取得成功。

黄循财同日也与日本外长林芳正会面。他在推特上写:“与日本外长林芳正进行了很好的会面,我们重申了新加坡与日本卓越的联系,也讨论了全球和区域发展,以及促进双边关系的途径。”

林芳正则在会面开始时恭贺黄循财成为新加坡第四代领导班子领军人。他说:“恭喜你4G领导人! ”说着,风趣地从自己的口袋里掏出手机摇了摇,以手机的“4G”来和黄循财轻松互动。

林芳正谈话中指出,日本与新加坡的关系渊源流长,两国除了官方关系,也有企业之间的交流,加强合作的渠道广泛。