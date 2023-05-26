网媒《亚洲前哨报》文章三处不实信息 内政部发更正指示

网络媒体《亚洲前哨报》在5月24日发表的一篇文章含有不实内容，内政部已向《亚洲前哨报》发出更正指示。

那篇收到更正指示的文章题为《新加坡杀鸡儆猴》，文中有三处不实信息：

指《日经亚洲》（Nikkei Asia）曾刊登一篇评论新加坡执法不力的文章，而被新加坡政府威胁禁止在新加坡运作； 指律师拉维（M Ravi）被吊销律师资格五年，是因为他批评政府； 指李显扬和妻子林学芬被迫离开新加坡，是因他们与总理李显龙作对。

内政部星期五（5月26日）傍晚发文告说，已通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处发出更正指示，《亚洲前哨报》 （Asia Sentinel）须在那篇文章中附上更正通知。

内政部说，当局在2021年7月29日已针对《日经亚洲》（Nikkei Asia）的文章做出回应，当局也不曾威胁会结束《日经亚洲》在新加坡的运作。

自称是商业和政治分析员的王明俊（28岁，译音）2021年7月23日在《日经亚洲》发表评论，指新加坡的KTV酒廊是非法妓院，而且被犯罪团伙用来洗黑钱。他也指政府与KTV酒廊的经营者勾结，没有解释清楚就允许这些场所重新开放, 内政部当时已做出回应，反驳不实内容。

此外，内政部指出，拉维被吊销资格是因为高庭三司裁决他对总检察长、副总检察长和主控官，以及新加坡律师公会的指控都是毫无根据且鲁莽的行为，这将影响公众对我国司法制度的信心。

内政部也指出，李显扬和妻子林学芬因涉嫌在李光耀遗嘱事件的司法程序中提供假口供而受警方调查，他们是在警方展开调查后，离开新加坡。他们受到警方调查，并非如《亚洲前哨报》文章所指的“与李显龙作对”。

我国政府严正看待这些不实指控，已向《亚洲前哨报》发出更正指示。