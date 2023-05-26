早报文学节暨城市阅读节正式开锣

新加坡有多少高净值人士，近年一直是热门话题；这片土地有多少“文化高净值人士”则甚少人关注。

配合《联合早报》百年报庆，“第三届早报文学节”与转型后的“第一届城市阅读节”携手，除了将文学与阅读带给本地读者，更期待在推动本地人文景观方面发挥作用。

为期八天的早报文学节暨城市阅读节星期五（5月26日）于天猛公艺术基金会掀开序幕。

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲在开幕式上致辞时说，如今很多人都在谈不少高净值人士前来新加坡，但本地也应该有更多“文化高净值人士”。

她认为，对于发展文化景观，新加坡还可做更多。如果本地有更好的文化底蕴，新加坡人引以为荣的，就不仅是我国作为金融中心，以及科技创新方面的成就。

《联合早报》多年来举办文学节和阅读节，为推动本地人文及文化景观，贡献力量。

李慧玲受访时也说：“在早报庆祝百年报庆的时候，我们还坚持举办文学节和阅读节，是因为我们非常强调文化，强调人文，强调阅读，在我们日常生活的作用和重要性。”

本届文学节在天猛公艺术基金会、报业中心、Distrii办伴与Big Picture Theatre举办活动，邀请多位国内外作家、翻译家举办座谈，交流对话。

他们包括：两位“红楼梦奖”得主——台湾作家甘耀明与在台马华作家张贵兴；中国文学夫妻档双雪涛与张悦然；财经作家吴晓波；青年作家、译者陈思安；马来西亚诗人李宗舜（黄昏星）；新加坡翻译家、小说家程异。

文学节举办至6月3日 海内外作家齐聚

过去37年每年于6月学校假期进行的“新加坡书展”今年更名为“城市阅读节”，改以在不同地点通过讲座与活动推广阅读，取代多年来在定点办书展及讲座的模式。

本届阅读节的海内外阵容包括：台湾作家龙应台、陈文茜；中国作家雪漠；马来西亚历史学者廖文辉，以及本地作家叶孝忠、前报人林任君与剧场人林海燕。

百胜楼商联会配合城市阅读节举办“书展@百胜楼”，共有八家书商参与，合力推广本地阅读风气。

早报文学节暨城市阅读节举行至6月3日，公众可上网了解详情和报名活动。所有讲座都可现场报名。