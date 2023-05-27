武吉知马路上段将建生态人行通道 人和动物都可使用

国家公园局将在武吉知马路上段建设一座同时可供行人与野生动物使用的生态人行通道，连接武吉知马自然保护区和武吉巴督自然公园，希望在2026年底前完工。

国家发展部长李智陞星期六（5月27日）在勿洛心动大厦主持第12届生物多元节时宣布，公园局将在武吉知马路上段建设一座新的生态人行通道（eco-pedestrian bridge）。

“新的生态人行通道将是一条高架的自然通道，方便行人和动物在武吉知马自然保护区以及武吉巴督自然公园之间自由活动，而且这片绿地是1250多种植物和1800多种动物的家园。”

新的生态人行通道加强了武吉知马自然保护区与西部集水区之间的互通性，并且可以让行人和动物同时穿行，公众将行走在人行通道，动物则会在沿着通道种植的树木中移动。这样可以最大限度地减少车辆与野生动物的碰撞，确保野生动物和行人的安全。

公园局指出，早前建设的武吉知马生态连道（Eco-link@BKE）成功促进了本地动物多样性发展。

2013年建成、连接武吉知马和中央集水地带自然保护区的的武吉知马生态连道，可以让野生动物穿梭于两个保护区，通过种植本地树木和灌木，模拟自然森林环境，为野生动物提供食物。

根据公园局发布的数据，2018年至2021年期间，武吉知马生态连道上记录的动物物种数量有所增加，截至2021年，生态连道上一共出现了100多种动物。

这说明武吉知马生态连道有效帮助了动物在绿地之间自由迁移，并通过扩大野生动物的栖息地和基因库，提高它们的适应和生存能力。