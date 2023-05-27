兀兰关卡自动通关提升效率 傍晚高峰期每小时多1000名巴士乘客出境

相较冠病疫情前，兀兰自动通关系统可在傍晚的出境高峰期，每小时让多1000名搭乘巴士的旅客通关前往马来西亚。

移民与关卡局星期六（5月27日）安排媒体到兀兰关卡观看当局如何通过不同对策应对关卡的交通流量。

移民局与不同伙伴合作，缩短乘客等待巴士的时间。（陈渊庄摄）

当局指出， 由于兀兰关卡与马来西亚较为靠近，因此多数旅客选择使用兀兰关卡，每天有约24万2000名旅客经兀兰关卡通关，当中约四成，即近10万人是搭乘巴士。

为了缓解交通，移民局通过实时监测关卡交通、利用科技提升通关流程，以及重新发展兀兰关卡，来应对陆路关卡的交通情况。

移民局在巴士大厅实施自动通关作为主要通关模式，提升每日繁忙时段的通关效率。相较2019年冠病疫情前，自动通关系统现在能在每天晚上5时至8时的高峰期，每小时让多1000名搭乘巴士的旅客通过兀兰关卡出境前往马国。

当局也与不同伙伴合作，缩短乘客等待巴士的时间。例如与汉达英达合作，让该公司的巴士能够以环线方式来往新马关卡，即巴士进入兀兰关卡后，司机无须通关，移民局人员会协助巴士U转，从而更快地载客来往新马。

从2020年起，兀兰关卡已安装28个双向自动通关通道，大士关卡则装有46条双向自动通关通道，让搭乘巴士的旅客更为快捷地通关。

另外，明年初起，驾车来往新马的旅客可使用QR码通关，无须出示护照，这预料也能缩短通关时间。

移民局也依据交通情况调整运作模式，例如在高峰时间段，将汽车通道转换为电单车通道，加速电单车通关。

兀兰关卡接下来也将逐步重新发展，融入更多可供汽车或电单车使用的灵活通道，预料在高峰期将等待时间从60分钟缩短至15分钟。