SATA第五家客工专属医疗中心开幕

客工来新工作人生地不熟，一旦生病更是担心语言不通，无法获得妥善治疗。人力部、医疗业者及非政府组织合作，采取多管齐下方式确保客工身心健康，包括培训更多能以客工母语沟通的医护人员。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生星期六（5月27日）在善达社区保健机构（SATA CommHealth）第五家客工专属医疗中心开幕仪式上致辞时说，在为客工提供医疗服务时，须考虑到他们的文化信仰、生活方式和语言能力。

他指人力部已和主要医疗业者合作，扩大可与客工沟通的医护人员团队。其中善达社区保健机构旗下共有10名掌握缅甸语、淡米尔语、华语的医护人员，负责支援医生和医疗团队提供翻译服务。

除让客工在求诊时能安心，不必担心因语言障碍而无法清楚表达，通晓客工母语的医护人员，也能在医生开药后，向客工解释用药方式，协助回答客工疑虑如药物副作用等。

“我们需要确保客工能够清楚地向医生和护士表达需求，以便后者能够更好地为患者提供适当的护理和治疗。 ”

新客工专属医疗中心设在克兰芝客工休闲中心内。机构在初级医疗计划（Primary Care Plan，简称PCP）下，为超过20万名客工提供医疗服务，未来也计划进一步扩大掌握客工母语的医护人员人数，和提供更多种语言服务。

新医疗中心设有看诊、配药和X光室，同时提供24小时远程医疗服务。中心也为出现呼吸道症状的患者，设特别通道和隔离室，必要时也可派出电动医疗巴士，用作独立诊所。

从2022年4月起，雇主必须为所有住在宿舍，及从事建筑、海事和加工业的客工，付费参与初级医疗计划，以保障客工基本医疗需求。目前全岛共有10个客工专属医疗中心，其中4个设在大型客工宿舍范围内，以满足客工的医疗需求。