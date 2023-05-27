市建局拟修订六幅地段用途 为兴建住屋做准备

我国组屋与私宅供应量预计增加。市区重建局拟修订六幅地段的用途，为兴建更多住屋做准备，其中包括靠近加冷地铁站和劳明达地铁站的两块地。

市区重建局星期五（5月26日）公布了它对发展总蓝图的六项修订建议，主要是为原先已指定为住宅开发地的土地，规定总容积率（Gross plot ratio）。

其中一幅地段距离加冷地铁站约300米，占地约3.5公顷，约等于五个足球场的大小。地段被芽笼路、加冷机场通道、加冷机场大道，以及加冷—巴耶利峇快速公路所围绕。

它目前划为白色地段（White site，即用途不限）和商用地段。当局重新规划后，地段将主要用于住屋，总容积率4.2，还有个占地约0.3公顷的公园。

市区重建局说，这幅地段拟发展为高密度住宅，让居民可享受地段所在的中心位置，靠近设施、加冷地铁站和未来在加冷河畔一带兴建的综合用途项目。

橙易产业（Orangetee & Tie） 研究与咨询部主管孙燕清受访时说，地段很有可能兴建组屋，并且由于靠近市中心，可能在黄金地段组屋模式下推出。

“芽笼附近也有很多组屋。这个地点靠近新加坡体育城，将吸引有小孩的家庭和热爱运动的年轻夫妇。”

另一幅靠近地铁站的地段，则距离劳明达地铁站约300米，占地0.7公顷，约等于一个足球场的大小。

它原本就划为住宅用途，市区重建局修订时规定总容积率为4.9。当局说，这幅地段同样拟开发为高密度住宅。它靠近劳明达地铁站、尼诰大道地铁站和市中心，能让更多居民享受便利。

孙燕清说，这幅地段可作为新的私人公寓推出，将有美丽的河景，也能取得一定的价格溢价（Price premium）。

“然而，我们注意到，附近也有很多旧组屋。因此，这块地可作为新的预购组屋，在黄金地段组屋模式下推出，因为它非常靠近市中心。”