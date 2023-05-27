新设协调理事会 推动93个族群与宗教和谐圈合作

魏瑜嶙

更新 /
更新 / 2023年5月27日 2:42 PM
发布 /
发布 / 2023年5月27日 1:55 PM
文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉周六出席族群与宗教和谐圈委任仪式时，为活动致辞，并宣布和谐圈协调理事会的成立。（张思庆摄）
文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉周六出席族群与宗教和谐圈委任仪式时，为活动致辞，并宣布和谐圈协调理事会的成立。（张思庆摄）

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族群与宗教和谐圈新设协调理事会，以便从更高的层面推动我国93个和谐圈的合作。

族群与宗教和谐圈（Racial and Religious Harmony Circle，简称和谐圈）星期六（5月27日）举行委任仪式，为全国93个和谐圈委任新一届主席。文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉为仪式致辞时，宣布和谐圈协调理事会的成立。

协调理事会由18名各区的和谐圈主席组成。忠邦和谐圈主席邱捷仁牧师（64岁）获委为理事会的首任主席，他也是新希望社区服务组织的创办人。

唐振辉说，设立协调理事会的点子来自于各和谐圈的领袖，他们都希望能加强彼此之间的合作、交流和分享最佳实践方式。

和谐圈的前身是族群与宗教互信圈（Inter-Racial and Religious Confidence Circles，简称IRCC）。

去年7月，文社青部在IRCC庆祝成立20周年之际，宣布为组织更名和启动更新计划，目标包括在未来定期举办更具影响力的活动，以及吸引多一些女性和青年加入等。这次成立新的协调理事会也是更新计划的一部分。

93个和谐圈目前有超过1700名成员，在过去两年来增加了13%，不少新成员是女性和青年。

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