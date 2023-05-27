新设协调理事会 推动93个族群与宗教和谐圈合作

族群与宗教和谐圈新设协调理事会，以便从更高的层面推动我国93个和谐圈的合作。

族群与宗教和谐圈（Racial and Religious Harmony Circle，简称和谐圈）星期六（5月27日）举行委任仪式，为全国93个和谐圈委任新一届主席。文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉为仪式致辞时，宣布和谐圈协调理事会的成立。

协调理事会由18名各区的和谐圈主席组成。忠邦和谐圈主席邱捷仁牧师（64岁）获委为理事会的首任主席，他也是新希望社区服务组织的创办人。

唐振辉说，设立协调理事会的点子来自于各和谐圈的领袖，他们都希望能加强彼此之间的合作、交流和分享最佳实践方式。

和谐圈的前身是族群与宗教互信圈（Inter-Racial and Religious Confidence Circles，简称IRCC）。

去年7月，文社青部在IRCC庆祝成立20周年之际，宣布为组织更名和启动更新计划，目标包括在未来定期举办更具影响力的活动，以及吸引多一些女性和青年加入等。这次成立新的协调理事会也是更新计划的一部分。

93个和谐圈目前有超过1700名成员，在过去两年来增加了13%，不少新成员是女性和青年。