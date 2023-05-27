金文泰泥泻处加固进度近半 公园连道料年底全开

金文泰泥泻事故发生近九个月，工地斜坡加固工程进度目前约完成50%，预计今年7月全部完成。当局随后将着手修复更为靠近泥泻地点的乌鲁班丹河南岸地段，预计今年12月全面重开所有公园连道。

坐落于金文泰6道和联邦西道的预购组屋项目Clementi NorthArc，建筑工地西部于2022年9月2日发生泥泻事故。事发时工地泥土倾泻冲倒挡土墙，造成公园连道断裂，部分泥石也流入乌鲁班丹河道。

根据建屋发展局星期六（5月27日）发出的资料，冠病疫情导致原定于2022年中完工的Clementi NorthArc预购组屋项目延误九到12个月，六座组屋共1179个单位于去年12月至今年3月间陆续竣工。这个项目于2017年2月首次开放申购。

截至5月17日，该项目1154个已预订的单位中，逾九成或1047个单位的买家已领取钥匙。

也是荷兰—武吉知马集选区议员的国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖（右二），星期六（5月27日）走访Clementi NorthArc组屋，与新屋主郑媲桦（右一）等人交谈。（唐家鸿摄）

建设局曾在泥泻事故发生后对受影响地段发出停工令，但组屋大楼较远离事发处，经评估后结构安全而能继续施工。为了确保新住户能早日迁入，建屋发展局与承包商决定优先建设组屋单位，因此部分公共区域仍在建设中，包括篮球场、食阁、超市和托儿中心。

也是荷兰—武吉知马集选区议员的国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖，星期六下午走访Clementi NorthArc组屋和泥泻地点时告诉在场媒体，泥泻事故并未对交屋进展造成额外影响，泥泻处斜坡的加固工程完成后，除了修复公园连道，也将建设斜坡上的篮球场和凉亭。

她回答媒体提问时指出，屋主基本上没有对泥泻事故表示担忧。对于公园连道，沈颖吁请民众再保持耐心，当局确保安全修复完毕后，就会对外开放。