本地男子登顶珠峰失踪一周 妻子称搜救队已尽力

新加坡籍男子登顶珠穆朗玛峰后失踪逾一周，妻子星期六（5月27日）发文称，尽管搜救小组尽了最大努力，至今仍无法找到丈夫。

《联合早报》日前报道，39岁的本地男子斯里尼瓦斯（Shrinivas Sainis，仲量联行执行董事）5月19日攻顶珠峰与妻子通话后，就没了音讯。

斯里尼瓦斯的亲属之后在联署网站change.org发起请愿书，指斯里尼瓦斯相信出现冻疮和高原反应，因此下山时跟不上其他团队成员，在海拔8000米的位置失踪。搜救行动随即展开，外交部和新加坡驻新德里最高专员公署期间都与家属保持联系。

经过一周，男子的妻子索马（36岁，音乐人）星期六在Instagram发悼文写道：“他今年39岁，在他光辉且丰富的一生中，活得无畏充实。他探索了大海的深度，也攀登了地球最高处。现在，斯里（Shri）就在山上，他在那里感到十分自在。”

索马也感谢雪巴人（Sherpas）、亲友、外交部，以及斯里尼瓦斯任职的公司伸出援手。

她指出，斯里尼瓦斯4月1日从新加坡出发，打算攻顶珠峰后，再挑战洛子峰（Mount Lhotse）。如果能够实现，相信他将是东南亚少数完成这个壮举的登山者，也是创下纪录的首个新加坡籍印族。“在这困难的时期，我们谦卑地请求各界给予我们空间和隐私，疗伤痊愈。我们不会再回复媒体的问询。”