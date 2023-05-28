百人参与早报骑行 了解报业与狮城文史

约百名骑手结伴参与早报主办的骑行活动，与家人和好友共享欢乐运动时光的同时，也了解报业和狮城文史。

配合100年报庆，《联合早报》星期天（5月28日）举办“早期报业与狮城文史之旅”，以骑行的方式探访有关早期报业的历史地点和狮城有趣的文史景点。

尽管清晨下起了大雨，但不久后便停了。随着一声长长的喇叭声，活动在早上8时左右由活动主宾卫生部长王乙康挥旗开启。

骑行活动报名反响热烈，百名参与者浩浩荡荡与《联合早报》执行总编辑韩咏梅，以及早报团队一同踏上了解报业和狮城文史的旅途。

《联合早报》特稿组资深特稿员苏秉苓（右）在艾弗顿园和参加骑行的读者们讲解墙上壁画的由来和历史。（叶振忠摄）

骑行从华侨银行大厦广场出发，途经亚美尼亚教堂、南洋商报新大厦、艾弗顿园等对本地报业而言有纪念意义的地标。

骑行从华侨银行大厦广场出发，途经亚美尼亚教堂（图）。（谢智扬摄）

王乙康在骑行途中，在各个站点聆听早报讲解员的解说，了解本地报业的历史，还与骑友亲切互动并合影。

骑手们在艾弗顿路的后巷理发师现代壁画前合照留念。（陈渊庄摄）

他受访时说，经过了三站，他觉得早报历史悠久，早报的历史也是新加坡历史，我国作为多元文化的国家，华文是重要的一部分。“我希望早报在文化上、媒体上、语言上有一个永久的立足之地。”

卫生部长王乙康（左二）在骑行途中，与《联合早报》团队成员们在《星洲日报》旧址日报大厦前合影留念。（陈渊庄摄）

李心灵（48岁，工程经理）和丈夫，以及两个上中学的儿子一同来参加骑行，她受访时说：“这是一个难得的亲子活动，让刚放假的孩子可以和我们一起一边骑行，一边学习历史知识。”

与三名中学老友相约来骑行的梁世明（62岁，窗帘设计师）说：“我们是早报的读者，都喜欢骑车，又对历史感兴趣，就来参加这个有意义的活动。”