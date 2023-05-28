登加近3000预购组屋单位 周二开放供申购

建屋发展局将在来临的预购组屋销售活动中推出两个在登加新镇的项目，其中一个就在未来的英华学校（小学）校址旁。两个项目一共提供近3000个单位，等候时间预料不超过三年半。

随着这批预购组屋开放给购屋者申购，会有七成拟议建造的登加组屋已经在市场上推出。

国家发展部长李智陞日前透露，今年第二轮预购组屋销售活动将在下星期二（5月30日）展开，有五个项目的约5500个组屋单位供申购。

建屋局星期天（28日）发出文告，透露更多有关即将推出的登加组屋的详情。小至二房式灵活单位，大至五房式单位，Parc Meadow @ Tengah和Plantation Verge项目分别提供约1980和970个单位，屋主等候领取钥匙的时间预料分别为约三年和三年半。

Parc Meadow @ Tengah项目会是迄今在登加推出的最大型预购组屋项目，坐落于园林区（Park District）内，在新镇的中心地区，邻近未来的中央公园。

Plantation Verge项目坐落于绿色步道旁，居民将被绿意环绕。（建屋局提供）

Plantation Verge项目则坐落于田园区（Plantation District）内，旁边有15到20米宽的绿色步道。田园区将重点打造社区花园，让居民享受亲手耕种的乐趣。

建屋局的文告指出，登加会是自给自足的新镇，能满足居民的日常需求。为方便居民，主要基础设施包括镇中心、体育中心、综合社区服务中心和医疗护理设施将沿着中央公园而建。各个邻里中心也将由交通网络，同小贩中心和民众俱乐部等公共设施连接起来。