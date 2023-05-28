宗教场所用地不再价高者得 定价后改以抽签分配

宗教组织争相竞标，容易推高宗教场所用地价格。为避免地价持续上涨，政府不再以价高者得的竞标模式出售宗教场所用地，而是由首席估价师定价，以抽签的方式把地皮分配给宗教组织。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期天（5月28日）出席新加坡佛教总会卫塞节庆祝活动致辞时，宣布修改宗教场所用地的分配和定价框架。

根据国家发展部的文告，政府将通过抽签机制来分配宗教场所用地。宗教组织须支付的地价由首席估价师按照市价制定，并根据地皮的位置和面积等属性来调整，新的价位相信会低于当今价格。

宗教组织须先满足一系列条件：如真的需要这幅地、对社区有积极贡献、有足够的本地资金等，才能抽签。

每个宗教组织将获得一个抽签机会，若过去五年未能成功购得地皮，他们会在政府下次推出新地段时，获得额外抽签机会。每失败一次可获多一个抽签机会，最多四个。

以往，宗教场所用地招标平均吸引一到10个宗教组织竞标。

为确保抽签机会公平地分配给所有宗教组织，那些在过去五年内购得新地，或在过去两年内续租的不能参与抽签。在新框架公布前已向当局续租的宗教组织，抽签资格不受影响。

回教堂用地则不受新框架影响。它是按首席估价师得出的市价，直接转给新加坡回教理事会（MUIS）来协调。

宗教场所用地的招标框架上次修改是在2018年9月。过去几年，地价依然不断攀升，引起宗教组织的关切。政府积极和宗教组织展开咨询，了解他们对用地分配和定价框架的看法。修改后的框架旨在缓解宗教场所用地售价的上扬，以及让宗教组织公平购地。

在新框架下推出的宗教场所用地详情，将在稍后公布。