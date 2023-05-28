李总理：莱院应继续为多元背景学生点燃希望与机会的明灯

面对新旧社会断层线可能分裂社会的挑战，新加坡须让每个孩子无论出身背景，都有机会发挥最佳潜力。李显龙总理在莱佛士书院200年校庆之际呼吁本地这所历史最悠久的学校，继续体现新加坡所主张的包容与平等精神，为不同背景学生点亮希望与机会的明灯。

李总理应邀担任莱院200年校庆日的主宾，但因日前感染冠病，未能出席星期天（5月28日）的活动。教育部长陈振声代表李总理宣读讲稿时说，李总理情况良好，但他听取医生的建议，暂时避免出席大型活动。

在莱院200年校庆上，教育部长陈振声代表活动主宾李显龙总理宣读讲稿。（唐家鸿摄）

李总理在讲稿中说，除了种族、宗教和语言等现有社会断层线，我国接下来或面对新的分裂因素，包括经济阶层和出生地不同所产生的差异。正因如此，我国坚持让每个孩子都有机会发展潜力。

李总理强调，新加坡有许多好学校，进入莱院是接受良好教育的其中一个渠道。莱院同时也须努力从多元背景招收有能力和潜力的学生，栽培他们争取卓越，并激励他们服务社会。

“不应该让任何有潜力的学生因负担不起学费或担心自己格格不入，而不愿报读莱院。”

李总理对莱院自2018年以来，加大力度联系社区和促进学生来源多元化表示欣慰。莱院近年吸引不同背景学生的努力包括颁发奖学金，以及扩大直接招生计划的才艺项目，以肯定和栽培学生的多元才艺。

莱院（中学部）今年录取的中一生来自超过120所小学，是本地中学学生来源最多元化的学府。

李总理指出，这些措施与新加坡的愿景是一致的，即打造一个机会处处的家园，让多元才艺的人民，无论出身背景如何，都能凭努力取得成功。

莱院校庆在新加坡博览中心举行，超过5000名师生和校友出席。除了陈振声，同为莱院校友的副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰，以及荣誉国务资政吴作栋也出席活动。