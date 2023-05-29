美国政府避过债务违约，大大提振投资者信心，推动美国股指期货上扬。

白宫和众议院在上个星期六（5月27日）就提高债务上限达成初步协议，美国期货股指星期一（29日）全面上升。截至早上8时20分，道琼斯期货指数起0.37%；标普500指数期货起0.45%；纳斯达克指数期货涨0.69%。

在此之前，美国市场已预料双方会达成共识，美股在上个星期五（26日）取得良好表现。

道琼斯指数起1%，报33093.34点；纳斯达克指数收升2.19%，报12975.69点；标普500指数上涨1.3%，报4205.45点。

新加坡海峡时报指数上个星期五收跌0.33点或0.01％，报3207.39点。

星期一可关注的股票：

1.大华银行（UOB）与吉宝企业（Keppel Corp）将联合为本区域的企业提供可持续发展和数码化服务。

两家集团在星期一开市前发表文告说，双方已签署合作谅解备忘录，提供能源、建筑环境和数码网络联通方面的服务。大华银行将为可持续发展和数码转型项目提供融资解决方案，吉宝企业则提供节能解决方案，可持续资产提升解决方案、网络联通和数码化服务。

2.ISOTeam 获颁总值5070万元的合同，包含14个项目，主要是为公共服务机构提供翻新工程服务，公司的订单因此增加至1亿9510万元。这些工程预计会在今年6月至2026年3月之间完工。

3.新航工程（SIA Engineering）推出“持续改进计划”（Continuous Improvement Journey），避免出现冗员的情况并加强内部数码部门。公司也会投入更多资源让员工提升技能和增强知识。