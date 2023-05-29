易华仁：樟宜机场乘客量恢复至冠病前90％

樟宜机场的每周乘客量已恢复至冠病大流行前的90%水平，交通部长易华仁指出，这是一个重要的里程碑，四个月前每周乘客量刚刚超过80%水平。

他说：“这让我们有进一步的信心乘客量到2024年将恢复到冠病疫情前的水平。”

易华仁星期一（5月29日）为新航工程（SIA Engineering）的“持续改进计划”推出仪式上讲话时作此表示。

他说：“亚太区域在未来二十年里将成为全球最大的航空市场。此外，新加坡将继续是亚洲一个领先的宇航维修与翻修中枢，占有全球宇航维修与翻修产值的10%。我们也是引擎零件和宇航电子等高增值关键组件的一个重要制造地点。”

“因此，新航工程过渡至最后阶段转型进行持续改进计划是及时的。因为随着竞争加剧，区域许多国家正在大力投资于机场、本国航空公司以及飞机维修与翻修行业。同时，新加坡面对的土地和人力局限将越来越明显。”

因此，他认为我国宇航业者坚持转型努力至关重要。

新航工程的“持续改进计划”，旨在继续发展数码能力和提升员工技能，建立持续改进的文化。新计划是承继新航工程两年前的第二阶段转型计划，再推出的新一阶段改进。第二阶段转型计划已达成目标。

新航工程指出，除了加强内部数码团队，公司将进一步投资提升员工技能，以及改进技术人员和工程师的职业发展。

新航工程首席执行官黄清辉说：“为了释放员工的潜能，我们很有必要建立强大和可持续的持续改进文化。”

新航工程是亚太一家主要的飞机维修与翻修公司，为超过80家国际航空公司和宇航器材厂商服务。