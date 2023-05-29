工资增幅不同行业各异 住宿业9.7%居冠

各行各业逐渐走出冠病疫情阴影，带动本地经济复苏和工资上涨。同比2021年，去年所有领域都有较高的工资增长，但增幅因行业而异。其中以住宿业工资增幅达9.7%居冠，其次是金融服务（9.0%）及房地产服务（8.6%）。

人力部星期一（5月29日）发表的《2022年工资报告》数据显示，在内向型领域中，住宿业的工资涨幅最高（9.7%），零售贸易则是6.7%。在旅游需求强劲复苏的情况下，处在这领域的企业，选择提高薪水以吸引和留住人才。

至于外向型领域，工资增长同样强劲，加薪幅度较高的领域有金融服务 (9.0%)、资讯通信（7.7%）及专业服务（7.6%）。

制造和批发贸易行业的企业，也为雇员提高工资，但因全球供应链受干扰及相关贸易活动疲软，这些行业的涨幅较小，分别是5.7%及5.8%。

统计局数据显示，我国去年的整体通膨率高达6.1%，比2021年的2.3%高出不少。人力部文告指虽然受到高通膨影响，但实际工资仍取得正增长。

根据今年首季对2023年预期薪资的调查，与去年12月相比，今年3月有近四成雇主有意为雇员加薪，增幅超过十个百分比。 但在全球经济放缓、经商环境不明朗多重因素影响下，预料今年雇主加薪时，会采取更谨慎态度。

“此外，预计通膨率将保持在高位。因此，预料2023年整体名义和实际工资增长将放缓。”