本地股市星期一早盘起0.19%

美国政府的债务上限危机似乎解决，大部分亚洲股市上升，海峡时报指数星期一（5月29日）微升6.15点或0.19%，报3213.54点 。

截至中午，上证指数上升0.15%，报3217.34 ；日经指数起1.05%，报31240.32点；韩国KOSPI上升0.16%至2558.81点。香港恒生指数则滑落0.33%至18685.97点。

海指以3231.64点高调开盘，可是后继乏力，盘中一度回落至3210.28点。

据IG市场策略师叶俊荣观察，早盘交投情绪积极推动海指稍微上升，但多数上升股的涨幅有限。这可能是因为美国上升股大多是半导体、科技等增长股，而海指偏重于价值股，因此受到的正面影响较小。

此外，由于美国星期一是阵亡将士纪念日，股市将休市一天，可能导致部分本地投资者在场边观望。

他接受《联合早报》访问时说：“海指回弹可能是短暂的，目前还没有出现回升走势的明显迹象。海指似乎有下行趋势，很可能继续下滑。”

马来亚银行证券公司银行与金融区域分析主管迪兰（Thilan Wickramasinghe）也认为，股市当前的热烈情绪可能是短暂的，因为美国国库的现金已跌至2017年以来的新低。市场预测，美国需要1万亿美元（1.35万亿新元）来填补。

“美联储若缩减资产负债表并维持高利率，金融市场的流动资金将会减少。融资成本会因此升高，美国中型银行将承受最大压力。”

尽管如此，他认为获得大量海外流入资金的本地银行如星展集团（DBS）将从中受益。

本地股市早盘总交易量为7亿6727万股；总交易额为4亿零428万元。上升股253只，下跌股230只。

海指成分股升多跌少。早盘涨幅最大的包括胜科工业（Sembcorp Industries）、云顶新加坡（Genting Singapore）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），分别上升2.45%、1.96%和1.6%，报5.02元、1.04元和1.27元。

下跌股包括怡和合发（Jardine C&C）、华业集团（UOL）和香港置地（Hongkong Land），分别下滑4.16%、1.32%和1.14%，报32.98元、6.71元和4.32元。







