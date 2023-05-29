哈莉玛宣布不寻求连任

我国总统哈莉玛宣布不会参选来届总统选举。

哈莉玛星期一（5月29日）在脸书发文说，再过几个月就将举行总统选举。她经过非常慎重的考虑，决定不寻求连任。

她对于过去六年来担任新加坡第八任总统，感到非常荣幸。“这段经历令我深受启发，同时也让人感到谦卑。”

哈莉玛2017年在我国首个为特定族群保留的总统选举中，作为唯一合格候选人，在没有对手的情况下当选第八任总统，也是首名女总统。她将在今年9月13日任满。

总统府同天发布哈莉玛的声明全文。她在声明中提到，在2017年就任时，就意识到总统肩负的重责大任，并已尽力履行这些职责。

哈莉玛说，她的目标是协助创造一个更有爱心和同情心的社会。“我很高兴我在这个旅程中从来都不是孤军作战。我得到了许多强烈认同这个信念的新加坡人的支持。我们同心协力，强化了社区的声音，提升了那些最需要帮助的人的生活，尤其是我们当中的弱势群体。”

她也对在冠病疫情期间团结一致，相互支持的新加坡人，感到非常骄傲。这让我国得以安全地过渡到现状。“我们的社会凝聚力承受考验，而我们以优异的成绩通过考验。”

哈莉玛说，她在国际上代表新加坡，会见许多外国领导人以加强双边关系时，这些领导人都对我国的良好治理制度表示尊重和钦佩，而这个治理制度以我国多元种族与宗教社会的强大社会凝聚力为基础。

哈莉玛形容，总统是国家的最高职务，也是我国民主制度中一个关键机构。“总统通过体现我们作为一个人民的共同价值观和志向来团结国家。”

总统也肩负着重要的宪政、仪式和社区相关职责，掌管国家储备金的“第二把钥匙”，和负责公共服务部门重要职务的任命。

哈莉玛说：“总统发挥的团结角色，与政府紧密合作以保障新加坡未来，向来对我国成功至关重要，并且随着我们在更混乱和动荡的世界里找寻方向，在未来将更重要。”

她感谢所有新加坡人在她任内给予的信任、理解和善意。许多社区、社会和商业组织，对于建设一个更好的新加坡所怀抱的信念和热情，也启发了她。

哈莉玛在任内会见了成千上万来自各行各业和不同年龄的新加坡人。她感谢有机会聆听他们的观点和关注，许多人也分享了对自己和新加坡的希望与梦想。哈莉玛说：“我们都因对新加坡的爱、希望看到新加坡发展得好，以及决心将新加坡建设成为所有新加坡人的美好家园，而团结在一起。”

哈莉玛在声明的最后说，自己非常幸运，有这个机会以新加坡总统的身份服务所有新加坡人，不分种族、言语和社会地位。她将永远珍惜任内美好回忆，不论是所见到的人或所积累的经验。“这些都将激励我在力所能及的情况下，继续以其他方式为我们的社会和国家作贡献。”

哈莉玛也感谢夫婿穆罕默德和家人在她担任总统期间的不懈支持。

来届总统大选是公开选举，所有种族可参选。