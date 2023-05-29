王瑞杰：哈莉玛批准动用储备金助国家渡过疫情

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰赞扬哈莉玛总统，在冠病疫情期间批准我国动用储备金让国家渡过难关。

哈莉玛星期一（5月29日）下午在脸书贴文宣布不会参加来届总统选举。王瑞杰随即在脸书贴文，忆述哈莉玛当选总统后在各方面的贡献。

冠病疫情开始在全球蔓延时，政府急需为医护人员、前线工作人员及新加坡人民提供援助。王瑞杰为时任财政部长，同财政部工作小组一起向哈莉玛和总统顾问理事会汇报，寻求批准来动用国家储备金，让国家度过难关。

王瑞杰仍记得哈莉玛当时问了多个尖锐的问题，在满意财政部的计划和建议措施后，才允许政府提取储备金来使用。这使得政府能在一年内推出五份财政预算案，保护人民的性命和生计。

政府最终提取了约400亿元的储备金，成功推行了雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme）等措施来协助人民，而无需借贷、让债务对后代人民造成负担。

王瑞杰认为，哈莉玛的果断支持及领导使到新加坡站稳脚跟，在脱离冠病疫情后变得更强大。