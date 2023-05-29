五车连环撞一死六伤 女驾驶员判监吊销驾照

在中央快速公路时速限制为80公里的路段，以至少每小时118公里的车速超速行驶，马自达汽车失控打滑引发五车连环车祸，酿成一死六伤。

马自达女驾驶员是现年35岁的黄雯薰。她面对四项抵触公路交通法令的控状，星期一（5月29日）在国家法院承认其中两项，法官把另两项纳入考量后，判她坐牢30个月及吊销各级驾照10年。

这起致命车祸发生于2021年7月23日晚上9时16分左右，地点在中央快速公路往实里达快速公路的路段。

一辆罗厘被撞翻，左前方是被烧成废铁的马自达汽车。（档案照片）

根据案情，车祸涉及一辆马自达汽车、一辆德士、一辆罗厘和两辆电单车。

被告案发时驾驶马自达，以至少每小时118公里的车速在第一车道行驶。

被告行车之际没有控制好马自达，车子撞上路中央的防护栏，再往左打滑撞向一辆电单车，之后又往右打滑撞上另一辆电单车、一辆罗厘及一辆德士，最后才横跨三条车道的马路，撞上最左边的防护栏后起火。

民防人员接获通报后赶抵现场时，马自达已被大火吞噬，罗厘和两辆电单车侧翻在旁。民防人员用灭火器、两个水管和压缩空气泡沫背包扑灭火势。

包括被告在内，一共七人被送往医院治疗。医护人员赶抵现场时，其中一名31岁的电单车骑士阿末已经没有了脉搏和呼吸。

医护人员赶紧为阿末进行心肺复苏术，在送院途中也继续抢救，但他最终于案发当晚10时零5分断气，死因是多处受伤。（人名译音）

车祸现场一片狼藉，电单车零件和碎片撒落一地。（档案照片）

其他伤者的伤势包括擦伤和骨折，他们出院后都拿病假养伤。

根据卫生科学局的调查，被告案发前的车速介于每小时118公里至215公里之间，但事发路段的时速限制是80公里。

被告代表律师求情时说，被告承认超速行为对他人造成了危险与伤害，为错误感到后悔。

《联合早报》当年报道，车祸发生后，有目击者听见马自达传出爆炸声，所幸女驾驶员及时逃命。

三条车道之后被封锁至少四小时，在无法通车的情况下，交警只能指挥后方车辆从旁边的道路U转出去，现场一度造成大塞车，车龙回堵长达数公里。（人名译音）