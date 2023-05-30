美国政府债务违约危机暂缓，市场把焦点转到全球经济展望和利率走向。由于展望不佳，欧洲主要股指星期一（5月29日）集体收跌。

德国DAX指数跌0.12%，报15952.73点；法国CAC40指数跌0.21%，报7303.81点；斯托克600指数跌0.12%，报460.87点。

星期一是美国的阵亡将士纪念日，同时也是英国的5月银行假日，两国股市都休市一天。

新加坡海峡时报指数下挫12.17点或0.38％，收报3195.22点。

星期二（5月30日）可关注的股票：

1. 新航工程（SIA Engineering）与柬埔寨机场投资公司（Cambodia Airport Investment）将成立合资公司为金边的新国际机场提供航线维修（line maintenance）服务。新航工程将持有合资公司51%的股权，柬埔寨机场投资公司则持有其余49%的股权。

2. 豪支付（OxPay Financial）在开市前披露，旗下子公司豪支付新加坡（OxPay SG）的合作伙伴英国付款公司Worldpay，指豪支付新加坡违反了PayFac合作协议条例，从即日起终止双方的合作。

Worldpay在协议中要求豪支付新加坡及旗下商家，不得做出会损害Worldpay声誉或可能损害声誉或善意，或会实际影响豪支付新加坡遵循协议条例的行为。

豪支付表示，合作协议终止预料会对截至今年底的财政年业绩表现造成实质影响，尽管这只影响本地市场。

3. 吴控股（GK Goh Holdings）提交给新加坡交易所的一份文件表示，在成功完成私有化收购后，公司将于6月5日退市。此前，Verveine公司以每股1.26元的现金价格将该公司收购。吴控股最后一次交易是在今年4月25日，报1.24元。