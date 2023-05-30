新设品格与公民教育教研中心 提升研究与专业发展

教育部和国立教育学院成立新加坡品格与公民教育教研中心，推动品格与公民教育的研究工作，加强教师的专业培训。

设在国立教育学院的新加坡品格与公民教育教研中心（Singapore Centre for Character and Citizenship Education）将集合海内外专家研究，尤其着重在适合新加坡的教学法，增进受训和在职教师的专业发展。中心也将与学校合作开发创新的教学方式，提升品格与公民教育的学习成效。

国立教育学院特殊项目中心院长陈允成教授将领导这个新中心，他曾在2014年至2018年担任国立教育学院院长。

教育部长陈振声星期二（5月30日）出席教师研讨会和“精益求精教育展”（ExCEL Fest）时，为品格与公民教育教研中心主持推介。

今年，教育部也首次在教师研讨会上颁发教育部长卓越创新奖（Minister’s Innovation Award），以肯定教育部和旗下机构与学校落实的大规模创新方案。共有六组获颁部长卓越创新奖，分别包括开发学生学习平台（Student Learning Space，简称SLS）、通讯应用“家长联通”（Parents Gateway）以及打造尤索夫依萨中学创新学习空间的教育部团队、推行电子评卷系统的新加坡考试与评鉴局、从电子垃圾中开发绿色方案的新加坡理工学院，以及推动技能发展和转型的精深技能发展局。

另有200个组合和15人获颁教育部Innergy创新奖和杰出创新者奖。每两年主办的教师研讨会将举行到6月1日，教师可通过线上线下方式参与活动，与同行相互交流并学习，分享创新教学资源。