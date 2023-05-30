研究：新加坡私宅价格和租金超越香港 亚太45城市中最贵

一项最新研究指出，新加坡私宅的价格和租金超越香港，是亚太45个主要城市之中最贵的。尽管如此，由于本地政府组屋更可以负担，使新加坡拥屋比率达近90%，是各城市之中最高的。

城市土地学会（Urban Land Institute，简称ULI）星期二（5月30日）发布的《ULI亚太住宅可及性指数报告2023》中指出，香港、上海、东京和首尔的拥屋比率较低，反映了高房价和门户城市的人口流动更强。

报告共研究亚太八个国家和地区的45个主要城市，包括新加坡、澳大利亚、日本、韩国、中国、印度、越南和菲律宾。

新加坡私宅的房价中位数为120万美元（162万新元），高于香港的116万美元。若按照每平方公尺的房价来看，香港依然是最贵的，达1万9678美元，深圳和新加坡私宅紧跟在后，达1万零876元和1万零715元。

从租金来看，新加坡私宅的月租中位数约2600美元，高于香港的1686美元。

新加坡家庭最富裕，家庭年收入中位数达8万7900万美元，排在第二和第三则是澳洲悉尼和墨尔本，达8万1664美元和7万7216美元。

报告从两个角度来探讨亚太主要城市的住宅可及性。第一，从房价中位数对比家庭年收入中位数来看拥屋条件；第二，从月租中位数对比家庭月收入来看租屋条件，比率越小代表越可以负担。

从房价中位数与家庭收入中位数比率来看，澳洲布里斯本公寓和新加坡政府组屋最可负担，为4.5和4.7。