本地股市星期二早盘起0.1%

美国政府提高债务上限的细节迟迟未出炉，导致亚洲股市早盘表现不一。海峡时报指数星期二（5月30日）微升3.1点或0.1%，报3198.32点。

香港恒生指数下跌0.82%至1万8398.27点；上证指数跌0.71%，报3198.58点；日经指数滑落0.33%，报31130.32点。韩国KOSPI则上升0.77%至2578.39点。

据IG市场策略师叶俊荣观察，海指走势出现看跌旗形（Bearish Flag），意味海指接下来可能下滑。

他说，上个星期的机构投资者净流入资金增长2910万元，同今年2月份以来的数轮金额相比相形失色。原因相信是机构投资者要避开金融股，因为本地银行估价自2月以来创下的新高和低点都比以往更低，反映了大盘的下行势头。

“若根据看跌旗形预测，海指可能在周期内再次下探2021年的3040点水平。”

早盘股市全场交易量为5亿9722万股，交易额为3亿零661万元。上升股204只，下跌股同样也是204只。

领涨的海指成分股有新电信（Singtel）、DFI零售集团（DFIRG）和新加坡航空（SIA），分别上升1.62%、1.42%和1.26%，报2.51元、2.85美元（3.86新元）和6.43元。

下跌股包括新翔集团（SATS）、吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）和怡和合发（Jardine C&C），跌幅分别为4%、1.42%和1.13%，报2.64元、2.09元和32.49元。

数家上市公司在星期二公布最新业绩，包括鸿通电子（Valuetronics Holdings）。

根据鸿通电子公布的2023财年下半年业绩，截至今年3月底，净利同比增长14.4%至6510万港元（1130万新元），全年增长8.3%至1亿2300万港元。公司下半年净利上升有赖于利率上涨推高公司的利息收入。

下半年每股盈利为15.6港分，高于去年同期的1.31港分；全年每股盈利为29.1港分。

下半年营收同比下跌5%至9亿6210万元，原因是消费电子产品市场需求放缓，导致这方面的营收下滑。全年营收同比下滑0.7%至20亿1370万港元；每股净资产值为3.30港元。

公司将派发每股6港分的特别股息和10港分年终股息。